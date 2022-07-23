今全台各地高溫炎熱，花蓮玉里測站更於下午1點20分測出了40.4度高溫，在艷陽高照之下，機車坐墊就如煎鍋般「燒燙燙」，也成為許多騎士的惡夢，就有男網友拿紅外線測溫槍，實測被陽光直曬的機車坐墊溫度，結果竟高達74度，掀起網友熱議，「難怪每次上車都像在煎蛋」。

一名男網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文，分享使用紅外線測溫槍，測量陰影下和太陽下的機車坐墊溫度結果，從照片可見，陰影下的機車座墊溫度為40.7度，而太陽下的機車坐墊溫度則高達74度，整整差了30度以上。

一名男網友使用紅外線測溫槍，測量陰影下（左）和太陽下（右）的機車坐墊溫度。（圖／翻攝自臉書社團爆廢公社二館）

照片曝光後，不少網友傻眼直呼，「難怪每次上車都像在煎蛋」、「我老公都會說蛋疼」、「夏天的機車坐墊是惡魔，根本人間兇器」、「機車族天天烤屁股，唉」、「黑色坐墊應該更熱」、「屁股早就兩個黑印了」、「我以前穿短褲騎車，沒想到坐墊會很燙，就被燙傷了」。

另有網友提供降溫妙招，「蜂巢狀隔熱墊雖然很醜，可是超實用，能防止屁股燙傷」、「套網狀椅墊根本不怕燙屁股！正中午也是直接坐」、「包包都會備濕紙巾擦一擦降溫，不然坐上去感覺肉都快熟了」、「車廂放一瓶自來水，淋在坐墊上就降溫了」、「所以平常車箱要放布，下雨擦水、遇熱蓋坐椅」。