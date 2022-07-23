電動車大廠特斯拉上海超級工廠改造計畫7月起實施，其中，負責生產Model Y的二期產線已於16日改造完成，負責生產Model 3的一期產線於17日開始，預計8月7日改造完成。

未來汽車日報引述消息人士透露，目前二期產線員工已經回到工廠工作，一期產線員工從7月17日起開始休假，預計從8月8日起正常上班。

改造完成後，一期產線單日單班產量或將達到500～600輛。當前特斯拉已經恢復三班制生產模式，Model 3的單日產量將達到1,000～1,200輛，而完成改造的Model Y產線已用一周時間爬升至每日2,000輛的產量，8月產量將達到每日約2,200輛，相較改造前特斯拉上海超級工廠的單日總產量為2,500輛左右。

消息指出，進入第三季後上海超級工廠一期產線率先生產了約1萬輛的Model 3用於大陸市場交付，隨後直到休假前便一直在生產用於出口的Model 3。