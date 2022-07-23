基隆市長林右昌22日才在基隆市警察局長就職典禮上，期許新任局長張樹德的刑事背景，能夠讓基隆市的治安更好。張樹德23日便親自到基隆市警局第四分局，慰問接連偵破掃黑及緝毒大案的員警，並頒發破案獎金，肯定同仁們的努力與貢獻。

基隆市警局第四分局18日到21日之間，執行了掃黑及緝毒專案，除打擊了天道盟太陽會聚眾打架鬥毆的幫派滋事分子，將陳姓主嫌羈押，並拘提8名嫌犯外，也在執行安居緝毒專案時，查獲販賣安非他命的侯姓主嫌，並拘提10名上門買毒的藥腳到案。侯姓主嫌遭羈押禁見。

張樹德23日為了提高同仁工作士氣，嘉勉同仁為了打擊犯罪不眠不休犧牲陪伴家人的時間，親自到四分局慰問致意，並頒發破案獎金，讚許同仁在刑事工作上的表現及維護治安的卓著貢獻給予肯定。

張樹德表示，黑道幫派鬥毆惹事，危害社會秩序影響民眾安全甚鉅；毒品犯罪更容易衍生竊盜、搶奪等其他暴力犯罪，導致許多家庭破碎。為保護人民安居樂業，警方對於是類犯罪絕對會加強掃蕩、嚴正執法，為本市居民建立治安平穩的生活環境。

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