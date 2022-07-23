女星舒淇出道20多年，在電影方面繳出亮眼成績單，完美詮釋各種性格角色，留下不少經典作品，結婚後人氣依舊，仍是許多人心中的女神；近年來舒淇戲劇作品銳減，但時常透過社群分享生活點滴，最近曬出一段居家運動影片，零修飾展現曼妙身材，完全不像已經46歲，真實狀態不輸當年。

舒淇昨（22日）在IG曬出在家做瑜珈的影片，只穿著一件白色寬鬆T恤搭配黑色緊身褲，趴在瑜珈墊上拉筋做運動，但她的愛貓黏著她，在身邊跑來跑去，讓她哭笑不得地說，「根本沒有辦法好好拉筋」；貓咪可愛行徑連女星陳喬恩都心動回覆，「一直黏著好可愛喔」。

不過，最吸睛的是，現年46歲的舒淇在運動過程中，展現出纖細小蠻腰，還有一雙筆直又細長的美腿，在拉筋時還意外洩傲人雙球形狀，讓人看了臉紅心跳；而舒淇在影片中不斷把身體折來折去，過人的柔軟度也令粉絲很驚訝，大讚根本不像是已經46歲的女人，「說是大學妹子我也信」。

舒淇和馮德倫結婚後，兩人也不時透過社群放閃，愛貓生日也曬出馮德倫抱著牠的溫馨合照，被網友拱趕快生小孩，想看兩人抱著愛的結晶的甜蜜大合照。