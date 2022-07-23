來自馬來西亞的「鋼琴女神」李元玲，不僅琴藝精湛高超，還有亮麗外型和32C火辣身材，無贅肉的優美身軀狂吸粉絲注意，IG湧入233萬追蹤，近日迎來她的33歲生日，在IG貼出一系列美照，並裝扮成美麗精靈的造型，共有兩套絕美造型，讓網路傳來一陣陣的驚呼聲，直喊：「精靈女神超美！」

李元玲日前在IG貼出數張照片，配文寫下：「又一年生日到了，今年我是精靈，我的願望是希望大家身體健康、平平安安」，更不忘答謝粉絲給予的支持。照片中，她穿著低胸連身禮服，鋪滿紫色羽毛點綴，並在身後配上一對翅膀，採取跪坐在地擺拍，更是露出逆天大長腿，不只白皙誘人也秀出優美S曲線。

而這次她喜迎33歲生日，更有準備別張超仙照片獻給粉絲，詢問大家：「喜歡哪一張？」只見她換上白色薄紗禮服，胸前剪裁大開深V，身後裝了副更大的翅膀，頭上則戴了一頂花圈，並於手裡拿了根仙女棒，與周圍花朵背景合拍，不只如此，燈光師還給了她幾束白光，使得她一站出來更像是位仙女下凡。

兩張超美生日精靈照一被PO出，激起粉絲討論：「人間小精靈可愛迷人」、「好騷啊妳這我太喜歡了」、「只要妳拍的照片我都喜歡」、「妳能成為人類跟我在一起嗎？」、「露最多那一張最美」、「仙女姐姐下凡超美」、「從沒看過這麼美的人」、「女神降臨！喔我的小精靈愛死妳了」。