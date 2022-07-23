彰化縣長王惠美23日持續勤跑基層 ，爭取鄉親繼續支持打造「美好彰化」。（吳敏菁攝）

民進黨彰化縣黨部23日舉辦第18屆主委、評召與執委就職典禮，彰化縣長參選人黃秀芳也一一為各級公職參選人披掛勝選彩帶，象徵母雞帶小雞，選舉大團結；彰化縣長王惠美持續勤跑基層，希望年底選舉是場君子之爭，以縣政成果爭取支持。

民進黨中常委何志偉23日代表蔡英文總統和黨主席，出席這場就職典禮，強調年底選舉只要團結，就有機會贏回彰化，地方有須要中央幫忙的地方，都可以跟小英主席直線串聯，黨中央會橫向全面動員，中央會和地力一起努力，打贏這場選戰。

民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞指出，主席蔡英文多次表示，彰化選舉是「重中之重」，選戰逼近了，縣黨部上下就像「桶箍」，捲起袖子、加緊連繫，務必讓黨所有提民參選人，都緊密合作，「團結力量大」。

楊富鈞表示，目前縣議員提名23人，鄉鎮市首長提名12日，8月28日正式登記前，會持續徵詢、徵召，補足提名，擴大視聽能見度，若找不到意願者，也會和部分無黨參選，採取合作策略。

黃秀芳表示，選舉雖然只剩4個月，時間非常短暫，但是現在「一天當兩天用」，黨內團結一起拚，未來陸續會端出縣政白皮書，用「幸福芳程式」贏回彰化、建設彰化。

彰化縣長王惠美持續勤跑基層，表示從當選縣長第一天，就一天當兩天用，每天清晨4點多起床，預料年底選舉，民進黨會動員中央到地方所有力量，發動國家機器，但地方團結，沒有分裂問題，4年來施政成果有目共睹，大小建設、招商都取得亮麗成績，爭取不分黨派鄉親繼續支持，「打造美好彰化」。