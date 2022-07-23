林青霞位於香港價值42億的豪宅，日前發生大火，雖然損失不少，所幸沒有人員傷亡，近日已開始進行修復，而她也現身微博宣傳新書，並親民回覆網友留言，心情似乎未受到影響。

林青霞近日在微博宣傳摯友金聖華的新書，並貼心回應網友留言，有網友詢問「下一本書有沒有考慮寫一點點王祖賢呢？」她回覆「她隱書了，好久沒聯繫呢」，還有人表示「想看姊姊寫一寫記憶中的王祖賢」，她也回「讓我想想」，雖然兩人現在較少聯繫，但能看到她談談許久不見的女神，仍讓網友相當開心和期待。

林青霞回覆網友和王祖賢關係。(圖／取自林青霞微博)

林青霞1993年在電影《東方不敗之風雲再起》中和王祖賢合作，兩大美女同框，上演一段絕世虐戀，讓人印象深刻，其中林青霞深情激吻王祖賢，還有口對口餵酒等香豔畫面，在當時保守的華人社會中，可以說是相當前衛和大膽，至今仍廣為流傳，成為經典和絕響。

林青霞和王祖賢在電影《東方不敗之風雲再起》中有香豔演出。(圖／本報系資料照)

雖然林青霞和王祖賢目前都淡出影壇，享受息影後的美好幸福生活，王祖賢在加拿大潛心修佛，林青霞則持續寫作，不過偶爾曝光一下近況，都能讓影迷相當興奮。