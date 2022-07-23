為推廣台灣在地特色旅遊，交通部觀光局以「島嶼進行式」為主題，邀請眾多旅行社與在地產業合作包裝，推出生態、文化、美食、樂活及都會等深度特色旅遊產品，打造屬於台灣在地品牌差異化及獨特性。觀光局也向全台旅人徵件，透過鏡頭向世界介紹台灣的美，最終選出阿里山眠月線、姊妹潭、紫蝶幽谷、馬陵秘境溫泉、大溪泰雅部落教堂等5名人氣景點。

觀光局向全台旅人募集台灣特色景點，透過鏡頭向全世界介紹台灣的美，活動獲得熱烈響應，有近200人共襄盛舉一同分享心目中最美的台灣景點，選出人氣前5名景點包括秘境阿里山眠月線、姊妹潭、美麗的紫蝶幽谷、馬陵秘境溫泉、桃園大溪泰雅部落教堂，並頒予台灣優質地方主題特色旅遊獎。

旅遊業者也熱情響應活動，強力推介夏日旅遊新玩法，展現更多元的旅遊氛圍，準備強攻後疫情時代夏季觀光新商機。

觀光局長張錫聰表示，觀光局以「島嶼進行式」為主題，將全台各地在地特色為珍珠進行多點串連，廣邀旅行業者與在地產業攜手合作，規劃主題性高、重視體驗與發掘在地魅力設計精緻旅遊行程，以一地一品牌概念，打造全台各具特色的區域性旅遊目的地。

張錫聰說，此次活動讓觀光產業界齊聚一堂，將備受國際讚譽台灣優質景區推薦給大家，整合生態、文化、美食、樂活、都會旅遊及多元特色等6大類遊程，呈現國旅多元風貌，滿足不同旅人喜好，也替未來跨境旅遊提供國際觀光客全新面貌。