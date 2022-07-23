登峰造極青年排球邀請賽今於台北體育館進行最後一天的賽程，今日賽事的一大看點，就是臺北鯨華女子排球隊與全明星運動會的公益明星隊進行公益表演賽，邀請藝人朋友用行動支持、推廣排球運動，此次賽事還特別邀請T1職籃聯盟會長「錢姐」錢薇娟開球。

公益表演賽以2局15分制進行，第1局鯨華女排以15:3領先明星隊。第2局則是採兩隊合作混合分隊，分為鯨華女排執行教練「小牛」鄧衍敏的牛姐隊與錢姐隊，一開局雙方打得難分難捨，錢姐隊的林敬倫手感火燙連續拿下3分；而牛姐隊的王品皓利用身高優勢攔網，幫助牛姐隊以15:12獲勝，為表演賽畫下完美的句點。

此次公益表演賽明星隊由全明星運隊會藍隊的領隊錢薇娟作為教練兼領導，選手陣容則是1~3季藍隊成員林敬倫、趙逸嵐、楊奇煜、王品澔、邱宇辰、吳霏。而鯨華女排派出廖苡任、陳莉鎔、吳芳妤、陳莉鈞、陳潔、陳佳蔓、甘可慧、蔡沁瑤、陳怡伶、張芷瑄。

對於公益表演賽，錢薇娟表示，「明星隊距離訓練有點久，為了這次比賽有小練，有打出精彩的表現。不管他們表現好與壞，我覺得他們的心不只是回饋，即便在專業的選手面前，他們也不會覺得不好意思，很感謝鯨華女排一路的陪伴。」鄧衍敏也提到：「很感謝主辦單位，也謝謝藝人朋友、鯨華女排的選手還有這些比賽的年輕球員，可以讓對排球充滿熱血的民眾進場支持，這次是第一年的排球邀請賽，也希望能繼續舉辦下去。」

為了推廣排球風氣、讓年輕球員有舞台能大顯身手，登峰造極青年排球邀請賽由高中排球聯賽（HVL）男子組前8強、女子組前6強好手齊聚一堂，也為新的球季備戰。還特別舉辦公益明星賽，邀請臺北鯨華女子排球隊與全明星運動會的明星隊，以行動來支持排球運動，用職業選手和藝人的號召力推廣排球賽事。