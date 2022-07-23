台灣濟世慈善基金會理事長杜元坤23日出席「橄動未來、培育基層、夢想起飛」贊助中華民國橄欖球協會發展基金暨深耕基層橄欖球運動的記者會，他在會中慷慨解囊捐贈了總金額高達330萬給基層學校及橄欖球協會，包含來自全國各地23所發展橄欖球項目的國高中學校各10萬元外，加上捐贈給橄欖球協會的100萬元。

杜院長表示，橄欖球運動對他來說是一項魅力無窮的運動，因為橄欖球的宗旨強調「我為人人、人人為我」的無私概念，橄欖球使他在人生的逆境中成長，對他的收穫遠遠超過他所付出的，所以他今日在社會上有所傲人的成就與地位讓他回饋給願意為這項運動付出的所有人也是應該的。

現任高雄義大醫院院長及教授，以「杜氏刀法」聞名全球的杜元坤院長，長期固定捐出一半的醫生收入，30年來已經捐款超過一億元餘，熱心公益，更出錢出力自2020年起出資舉辦舉辦「元坤盃橄欖球邀請賽」，讓更多人體驗橄欖球的樂趣。同時也贊助許多學校球隊訓練經費，本身也是北醫大橄欖球隊的杜院長，在2017年捐贈新台幣2000萬元回饋給母校作為北醫橄欖球隊的發展基金、體育績優生獎學金、出國比賽經費或醫療、課輔等費用。

現場貴賓冠蓋雲集，許多來自全國各地的橄欖球老中青成員齊聚一堂，除了寒暄問暖外也紛紛肯定並大力支持杜元坤院長的善行義舉，會中並安排精采的達陣啟動儀式，由杜元坤院長將橄欖球長傳給張富麟理事長後，快速跑到舞台中央草皮區完成達陣得分，象徵「橄動未來、培育基層、夢想起飛」的傳承使命。