民眾動員進行解說牌的清潔，為愛護自然環境付出行動。(東勢林管處提供)

東勢林區管理處與台中市山岳會、三信商業銀行等，23日舉辦東卯山步道淨山、解說牌清潔暨無痕山林宣導活動，動員百餘人參與。(東勢林管處提供)

東勢林區管理處與台中市山岳會、三信商業銀行，23日舉辦東卯山步道淨山、解說牌清潔暨無痕山林宣導活動，動員百餘人參與。以繩索垂降方式，撿拾步道邊坡難以撿拾的垃圾，共清出約13袋共25公斤的垃圾；其中包含有玻璃瓶、鐵罐、寶特瓶等，另擦拭解說牌共28面，為愛護自然環境付出行動。

東勢林管處指出，為提升遊客登山安全，該處於今年5月16日與山岳會、三信銀行簽署「東卯山步道環境暨設施維護服務協議書」，認養期間內，每4個月辦理步道與週邊環境清潔與設施損壞查報事宜，以公私協力方式，共同維護山林環境。

今天辦理首場次淨山及解說牌擦拭工作，參與人員當中更有多位具有中區搜救委員會結訓證書，曾參與多次山難協尋，於活動中以繩索垂降方式撿拾步道邊坡難以撿拾之垃圾；另也有全家總動員，由爸爸媽媽帶著小孩一同撿拾垃圾，環境教育從小紮根。

東勢林管處表示，所有人員於登山口集合分配工具與整裝後，共分為4隊分批自登山口-2K涼亭-東卯山沿途淨山，並由該處國家森林志工及山岳會進行無痕山林宣導與登山安全知識經驗分享，參加人員直說是知識、感性兼具的活動，期待下次再次參加。

東卯山步道於谷關七雄中排名第五，沿線風景秀麗，生態資源豐富多樣，登頂後腹地寬廣，視野遼闊，擁有360度絕佳的好風光，天氣良好時除可遠眺松鶴部落外，鳶嘴山、稍來山、馬崙山、八仙山稜脈、唐麻丹山之山巒美景盡收眼底。