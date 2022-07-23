對於花費12億元翻新的新竹棒球場，比賽第一天就爆出觀眾席有破洞，內外野場地不平整等負評如潮，國民黨立委賴士葆砲轟林智堅「談什麼治理能力？」並質疑桃園放心交給林智堅嗎？

中華職棒相隔6年重返風城，翻新後的新竹棒球場22日湧入滿場1萬名觀眾，味全龍對上富邦悍將，終場富邦以1比0力克味全龍。

不過，根據臉書《新竹爆料公社》、《新竹人有事嗎》以及《自由時報》綜合報導，使用第一天的新竹球場到處都是破洞，且球場內部經過球員使用後也是「負評如潮」，包括場地不平整，內野紅土顆粒較大，外野小石頭太多，可能會受傷等等。

國民黨立委賴士葆在臉書怒稱，新竹球場斥資12億元重建，球迷爆料打完第一天觀眾席就破洞！談什麼治理能力！

國民黨立委賴士葆。（資料照片）

賴士葆砲轟，民進黨面對 林智堅 抄襲論文 問題，本想用政績牌含糊帶過，沒想到任內號稱重大建設的棒球場，蓋的竟然做得如此「落漆 !」不只抄襲論文迴避不敢面對、國家重要計畫執行不當，明年如何迎接 2022 U23世界盃棒球賽、U12世界盃棒球賽 ?

賴士葆質疑，桃園放心交給一個論文都不誠實的市長嗎？桃園放心交給一個連球場都無法建設好的市長嗎？

網友也在賴士葆臉書回應，就是為了給他做政績宣傳，急著完工啟用，其實選手教練們都一致認為，這個場地要改善的地方還很多，不適合職業選手比賽，這就是政客們急就章的政治收割，所以桃園人不要這種抄襲論文，不誠信的人來當市長！