新竹市立棒球場斥資12億重建，但先前就有球員反映，場地有受傷風險，有球員遭不規則彈跳球打中，總教練葉君璋也表示，新球場「細部要調整」，昨（22）日改建後的新竹棒球場首次啟用，味全與富邦之戰吸引萬人觀戰，不過卻有球迷爆料，觀眾席地面出現大面積「落漆」情況，甚至「到處都是破洞」。

昨日中職開幕戰新竹球場湧入1萬人觀看，總統蔡英文、中職會長蔡其昌、前市長林智堅也都出席，沒想到觀眾席地板卻「落漆」。原PO今日在臉書社團《新竹爆料公社》發文，分享新竹球場重建後首次啟用的模樣，照片中外野區的觀眾席座位地板出現不明原因的脫落，灰色的漆破損，導致黃棕色的地面裸露出來，原PO補充，「到處都是破洞喔！這只是其中一塊」。

球迷在新竹棒球場觀眾席找座位時，赫然發現地面「落漆」的情況。（圖／取自新竹爆廢公社）

貼文曝光後，引來網友熱議，「論文都能抄了，能期待工程做真的嗎？」、「不管你開不開心，建商是開心了」、「一看就知道滲水沒處理，直接硬上油漆」、「這是怎麼驗收的？」、「油漆還沒乾就開放，真漏氣」，不過也有網友表示，「昨天看棒球轉播，轉播說明似乎有一些問題是臨時改正的，所以不用意外，應該只是沒被發現的問題之一」。

面對網友質疑的聲浪，新竹市政府與味全龍球團共同表示，球員安全絕對優先，龍來球場公司、味全龍球團、市府及施工單位將持續依球員與教練的建議進行改善，朝最適合球員使用的狀態調整，賽後將儘速收集所有球場需調整之項目，希望能夠達到更好的球場狀況，部分改善事項已經完成。而關於外野走道面漆剝落的部分，已於開賽前完成緊急補強，灰色面漆底下所露出黃褐色中塗防水層無破損、功能正常。

事實上，新竹球場在1976年開始使用，期間經過多次整建，2017年新竹市政府決定原址改建，2019年11月由味全龍取得15年的球場經營權。而中職睽違6年回到新竹球場舉行賽事，更讓許多球迷為之瘋狂，味全與富邦一戰吸引萬人觀戰，味全龍內野預售票早早就銷售一空。