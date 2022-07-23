「泥地滾滾、泥巴捏捏，抱抱水牛、一起打滾」，溪州黑泥季睽違3年重新回歸，23、24在溪州鄉純園及周圍田區開放2天「黑泥玩到飽」，還有「田間泥人賽」、「黑金商店街」、「流域藝術展演」、「多元族群演出」、「共學講堂」、「手作體驗」等精彩活動陸續登場。

黑泥季籌備團隊發言人巫宛萍表示，「溪州黑泥季」已超過10年，成為彰化縣具指標性的文化活動，成功帶動「濁水溪」、「黑泥」重要的文化發展。今年為期2天的黑泥季不僅有吸引上千名遊客前來的黑泥體驗，大人小孩在泥田內進行接力賽、稻草人、三頭六臂，各個變身成泥人，玩得不亦樂乎！

活動中還邀請來自全台各地的表演團體，以及來自菲律賓的朋友一同進行多元族群展演，展現農鄉新創生樣貌。

今年黑泥季除了以往的黑泥體驗活動之外，更以「護水十年，江湖稻義」為主題，回顧地方上重要的農民護水運動。並在田中央割出水字，復刻十年前的護水行動；活動中也將展出護水運動的文物及資料，讓在地鄉親回顧當年歷史，也讓外地遊客認識溪州重要歷史。