1美元對日圓在近周出現明顯轉折，7/15匯價來到139水平上方，進一步升破2002年的高點；7/22盤中則一度來到135.664，為7/10以來的新高，周漲0.87％。對於日圓匯率的前景，市場上看法明顯分歧，有認為強勢美元將輾壓日圓進一步升向150的水平，有支持美國經濟將因急速升息而陷入衰退，弱勢日圓終將獲得平反，日本瑞穗金融集團瑞穗綜研與科技公司首席經濟學家太田智之表示，考慮到投機者捲土重來的可能性，甚至有可能出現日圓大幅升值，在2022年底來到130。

國人持有日圓，若不是為了赴日投資買房，最單純是留著為日本觀光所用。疫情前經常隔月就赴日散心一次的小潔，從1新台幣對日圓匯率在3.44時就開始買進，「當時覺得好便宜啊～」，結果就這樣一路買，買到最近4.57的更便宜價位。

相對來看，7/151美元對日圓的139，已十分接近匯銀看近期日圓匯價的140元。惟，FXTM富拓首席中文市場分析師楊傲正認為，似乎日本央行對日圓貶值並不憂慮，並未計劃干預日圓貶值，甚至視為經濟的利多信號。而目前執政的自民黨也表示，期望日圓貶值可提振日本旅遊和出口。如此一來，美日利差料將進一步擴大，預期貶值的心理會讓美元兌日圓更有機會進一步升向150水平。

FXTM富拓指出，2022年貨幣市場一大焦點，除了美國聯準會升息導致美元指數屢創新高，另一主角則是日圓貶值至20年來最低，相信會繼續成為「2022年最值得留意和部署交易的標的」。

FXTM富拓首席中文市場分析師楊傲正表示，全球通膨暴漲，聯準會可以說帶領多國央行步入升息週期，甚至連多年存款負利率的歐洲央行都大幅升息，唯獨日本央行堅持超寬鬆貨幣政策不變，更對日圓貶值不作任何干預，原因為何呢？

楊傲正說，對日本而言，日圓升值一直是忌諱，但日圓貶值則不成問題。這是因為日本政府和央行過去十年都一直期望低幣值和寬鬆貨幣政策，可以推升日本通膨，提振經濟發展。即使目前歐美通膨已升至40年來新高，日本6月最新CPI通膨為2.4％，略高於政策目標的2％。低通膨一直是日本當局最頭痛的問題，也是導致過去30年經濟發展停滯不前的主因。其間雖出現過小規模復甦，但至今並未擺脫經濟危機的陰影。

生怕日本重演1990年代資產泡沫破滅、導致存款和投資萎縮，讓「投資」變成日本人的禁忌，「存錢」成為了日本人的日常，「多存錢、少消費、少投資」成為日本人保留經濟實力的關鍵。因此，即使過去30年，國外通膨持續向上，但輸入性通膨不但未導致日本國內消費增加、經濟成長，反倒出現了通縮。

楊傲正認為，對日本當局而言，其實更想把握這次全球輸入性通膨的影響，帶動國內企業加薪、消費意願增加，並帶動經濟成長。安倍經濟學的「低利率、低日圓」相信仍是日本央行需持續推行的政策。因此央行對日圓貶值並不憂慮，甚至視為經濟的利多信號。

富蘭克林證券投顧指出，日本央行(BoJ)近周毫無意外地再次維持超寬鬆立場，日本政府公布日本央行的人事案，「寬鬆派」的片岡剛士於7/23屆滿任期，接替他的是「謹慎派」的岡山證券全球研究中心理事長高田創，此人事案也讓市場開始揣測「可能是為了修正貨幣寬鬆政策所進行的佈局」，日圓的上漲也部分反映了此一變動。

此外，富蘭克林證券投顧認為，近期日圓持續貶值已開始引發日本政府的關注，這可從近日的日本央行人事異動中看出岸田文雄政府正在對鴿派的日本央行進行調整，惟目前看來影響可能仍有限，預計日圓仍將落在135～140的弱勢區間。