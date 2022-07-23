歐美在俄羅斯展開軍事行動後對該國進行多番制裁，但其中能源制裁卻引發天然氣、石油等價格劇烈波動。此前，美國總統拜登迫於汽油價格連番上漲，坦言短期內無法抑制油價上漲，不排除為俄油售價設上限，讓其以低價重回市場，但俄方近日表示，「俄羅斯不會向限價的國家供應石油」。

拜登6月初承認，食品和能源等價格確實無法在短期內降溫，目前美國沒有降低汽油的解決方案，並暗示正考慮為俄油售價設上限，也就是說不排除讓俄油以低價重回全球市場。

美國財政部副部長艾迪耶摩（Wally Adeyemo）本周三（20日）在阿斯本安全論壇（Aspen Security Forum）稱，歐洲有意制定俄油售價上限，美國有意跟進這樣的作法，並期盼全球12月時能對俄油制定上限。

路透社報導，針對此事，俄羅斯央行行長納比烏琳娜（Elvira Nabiullina）周五在新聞發布會上表示，據她所知，俄羅斯不會向那些對制定價格上限的國家供應石油，「我們的石油和相關產品將轉向準備與我們合作的國家」。

根據國際能源署本月13日公布的月度報告，6月，俄羅斯原油和產品出口量為740萬桶／日，月減25萬桶，創2021年8月以來新低。不過由於油價上漲，收入卻比前一個月增加7億美元。