「桃園新選風」連線23日在桃園市政府前大樓牆面懸掛看板，指「抄襲出包竹科扛？論文出包台大扛？市政出包基層扛！」。（賴佑維攝）

「桃園新選風」連線23日在桃園市政府前大樓牆面懸掛看板，指「抄襲出包竹科扛？論文出包台大扛？市政出包基層扛！」並署名市議員牛煦庭等4名議員參選人，並寫上關心公務員面臨市政資源濫用的健康。

市府對面的大樓23日早上懸掛上「抄襲出包竹科扛？論文出包台大扛？市政出包基層扛！」看板，同時屬名「桃園新選風」牛煦庭、桃園區市議員參選人羅岳峰、中壢區市議員參選人毛嘉慶、觀音區市議員參選人戴兆華。

桃園新選風指出，看板訴求「論文門」風波被揭露後，「桃園新選風」對於市長參選人林智堅的質疑與批判，並關心基層公務員所面臨到民進黨市政資源濫用的壓力。他們說，該訴求於政治攻防上合理、於商務契約中合法、為民眾發不平之聲更是合情。

因新竹棒球場啟用，好壞與否引起棒球迷熱烈討論，桃園新選風提到，新竹棒球場表面功夫做好做滿，本質卻漏洞百出，而桃園市長參選人林智堅會負責嗎？勢必要找人扛責任，新竹市府的基層公務員要倒大霉。他們說，今日新竹，難道不會成為明日桃園？所以特別關心基層公務員身心健康。

但桃園新選風仍然擔心恐有不明力量介入拆除看板、打壓言論自由，故毛嘉慶、羅岳峰23日下午前往現場，也巧遇擔心有心人介入的員警，也感謝警方的負責。桃園新選風說，將在25日開記者會進行說明。