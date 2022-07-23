2022年桃園市長選戰，國民黨徵召前行政院長張善政參戰，民進黨派出前新竹市長林智堅，民眾黨則推出立委賴香伶。YouTuber「桃園孫先生」今天（23日）在楊梅進行「桃園市長民調大對決」街頭民調，張善政以40票領先林智堅的14票、賴香伶5票。

桃園孫先生23日在YouTube上傳「桃園市長民調大對決」街頭民調直播，列出張善政、林智堅、賴香伶等3個選項，結果，張善政以40票領先；林智堅則獲得14票居第二；賴香伶拿到5票。

選擇張善政的民眾紛紛認為，「他比較正派」、「不會說謊」、「他做那麼多事」、「他有能力」、「林智堅回新竹去就好了」。

選擇林智堅的一位民眾表示，「他應該做得不錯」。至於林智堅論文風波，有一位婦人則提出她的看法，「小孩子寫論文寫得很辛苦，才得到學位；有錢有勢力，就可以得到權力，不公平。對於我們這種老百姓來講，不公平；對認真努力的人，不公不義」。