「讓孝順成為一種習慣」公益演唱會中壢場迎來1000名志工熱情參與。（蔡明亘攝）

「讓孝順成為一種習慣」公益演唱會中壢場主持人凃佩岑，開場獻唱為演唱會揭開序幕。（蔡明亘攝）

經典歌曲魯冰花原唱曾淑勤。（蔡明亘攝）

卡尼特KaNiT樂團的成員來自不同族群，今日在演唱會熱力開唱。（蔡明亘攝）

超級偶像人氣歌手江明娟。（蔡明亘攝）

民歌王子王瑞瑜。（蔡明亘攝）

為慰勞桃園市各單位志工，旺旺文教基金會、中國時報、中國電視與桃園市議會等，今日下午在中壢演藝廳共同舉辦「讓孝順成為一種習慣」公益演唱會，邀來多位知名藝人接力獻唱，現場千名志工熱情參與，也盼藉此活動傳遞孝道與行善的精神。

旺旺文教基金會自2013年起，開始全台巡迴舉辦公益演唱會，今年度第6站來到桃園中壢，慰勞市內社福、教育、文化、衛生與警政志工，民眾踴躍參與，短短一周時間1200張票就索取一空。

今日演唱會星光熠熠，由主持人凃佩岑溫暖開唱為演唱會揭開序幕，也邀請到團員來自不同族群的卡尼特KaNiT樂團、魯冰花原唱曾淑勤、超級偶像人氣歌手江明娟、民歌王子王瑞瑜、軍中情人周子寒、性感女星唐玲以及民歌教父葉佳修，接力獻唱各式風格歌曲，抓住聽眾耳朵，掌聲不間斷。

旺旺文教基金會主任周哲仁表示，公益演唱會秉持2項重要理念，讓孝順成為一種習慣、讓奉獻成為一種榮耀，盼每個人在家孝順父母、敬重長輩，利用空暇時間從事志願服務，相信台灣會擁有安定的社會，且演場會巡迴多年，所有參與藝人都沒有領酬勞，以奉獻表演的精神，抽出時間從事一日志工讓觀眾欣賞。

桃園市議會議長邱奕勝、桃園市長鄭文燦、市議員梁為超也到場參與，邱提到，非常高興在疫情年代能走出家門，和親朋好友參加孝親演唱會，疫情期間許多人過得非常辛苦，能有此機會聽特有韻味的老歌，讓民眾紓解心中壓力，是相當有意義的活動。

鄭文燦也說，桃園市志工約有10萬人，其中60歲以上志工占三分之一，許多長者都是退休後樂於奉獻，尤其先前疫苗接種站或採檢站，都能看到志工身影，感謝他們的付出。

性感女星唐玲為現場帶來正能量。（蔡明亘攝）

民歌教父葉佳修。（蔡明亘攝）

桃園市議會議長邱奕勝（右）與國民黨市議員梁為超（左）今也到場參與「讓孝順成為一種習慣」公益演唱會。（蔡明亘攝）

旺旺文教基金會主任周哲仁表示，公益演唱會秉持2項重要理念，讓孝順成為一種習慣、讓奉獻成為一種榮耀。（蔡明亘攝）