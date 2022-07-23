玉山銀行宣布與英業達共同簽訂3年期3,000萬美元永續連結貸款，且響應政府打造「亞洲企業資金調度中心」政策，結合永續與創新開立境內法人授信目的之OBU帳戶，協助企業彈性調度跨國資金，滿足海外投資需求。而玉山銀行在貸款期間，將追蹤企業在溫室氣體排放量的減排幅度及提高再生能源使用比重等永續指數，鼓勵企業落實ESG永續作為。

永續連結貸款(Sustainability Linked Loan)除評估企業財務表現外，更考量企業在ESG各個面向的投入，將授信條件連結企業在環境、社會及公司治理的綜合績效表現，鼓勵企業訂定中長期永續績效目標。玉山銀行透過金融影響力持續促進環境永續發展，協助客戶投入更多ESG作為，本次結合OBU授信帳戶與永續連結貸款，透過玉山跨境平台金融服務協助英業達完成海外投資籌資規劃，攜手顧客往永續經營之路邁進。

英業達2008年導入溫室氣體盤查制度，2010年成為台灣該產業第一家通過ISO 14064-1全球廠區第三方認證之企業，並訂定「環保、文化、扶貧、社區」四個面向做為長期永續發展方向，近年來更致力於發展綠色產品，針對綠色產品確認率、綠色零件入料率及無鉛（RoHS）製程執行率都達到100％的水準，並於產品節能設計及提高能源效率，皆能符合Energy Star 5.0及國內外環保能效標章標準，減少廢棄電子產品造成的環境污染，另外公司也長期結合集團志工回饋社會，包含慈善扶助，幫助弱勢族群經濟自立，連十年支持「飢餓三十大會師」等活動，持續以實際行動響應企業社會責任，善盡企業公民之責。

玉山銀行將永續經營思維融入企業長期發展策略，包括在今年初成為台灣首家通過SBT科學基礎目標的金融業、為亞洲首家銀行承諾在2035年全面撤煤、設置永續轉型平台並推出金融業首創碳排計算機，提供企業永續發展轉型路徑及減碳諮詢服務，將金融服務結合永續思維，持續深化責任授信、責任投資及責任商品，為達成2050淨零碳排銀行目標而努力。今年是玉山的30周年，也是一個嶄新的起點，玉山將繼續發揮金融影響力，推動台灣向美好更靠近。