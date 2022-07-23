民進黨新北市長參選人林佳龍今（23）日接受電視新聞台專訪，訪談中林佳龍指蔡英文總統徵召他參選新北市理由有三：一，民調最高，二，能團結民進黨各派系，三，能與侯友宜對比，且有勝選機會。林佳龍再提侯友宜市長已在新北12年，新北市民的光榮感和幸福感在直轄市後段班，已到了改變的時刻。

林佳龍表示，侯友宜從副市長到市長已12年，而侯的訴求竟是「改變的勇氣」，這應是挑戰者的用語，12年他若能改變早已改變，人的能力、精神都有限，改變一個城市給你4年，最多8年，能力大概都已展現，到了極限，再來要交給下一棒，全力衝刺，而且侯友宜選上市長會不會像韓國瑜一樣，去選總統，這也會成為侯市長的致命傷。

林佳龍說，新北市目前是脫胎換骨的時刻，升格12年正好是侯友宜擔任副市長、市長任內，只升格卻沒升級，已被其他直轄市超越，市長聲望很高，但市民的光榮感、幸福感卻是後段班。

主持人要求林佳龍舉例侯友宜做不好的地方，林佳龍說，新北市人均社會福利預算、托老托幼公共場所是六都最低，補助老人裝假牙台中、桃園、台南、高雄都可以，唯獨新北不可以，社會住宅台北市蓋近2萬戶，他在台中規畫了1萬戶，新北市只有近6000戶，其餘都是中央蓋的。

林佳龍加強火力說，一一比較後發現，新北人真的比較辛苦，不要說要和台北一樣，至少不要輸桃園，桃園現在各種社會福利和發展，其實都已超過新北。

針對日前吵得沸沸揚揚的林口交流道匝道議題，林佳龍指出，新北市侯市長任內大概所有的交通建設，都是他在擔任交通部長時，撈過界拿來做，侯市長在公開場合和簡訊都有感謝過他。

主持人問林佳龍有無非贏不可壓力？林佳龍說，他會打一場精彩的選戰，輸贏交給人民，最後才知成敗，選舉結果會讓很多預言家跌破眼鏡。