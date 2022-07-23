意外發生後造成林男當場死亡，未送醫，（民眾提供）

台中市后里區三豐路三段與星科路口，今天下午發生一起死亡車禍！全案正由警方調查釐清中。（民眾提供）

台中市后里區三豐路今天下午發生一起死亡車禍！1輛砂石車行經三豐路與星科路口時，疑與機車騎士發生碰撞釀成1死1傷。台中市消防局指出，救護人員到場時，62歲的男性倒地頭顱破裂已明顯死亡，未送醫；另59歲女騎士腰痛、意識清楚送醫。警方強調，砂石車駕駛涉犯業務過失致死罪嫌，警方正進一步調查肇事原因中。

警方指出，這起死亡車禍發生在今天下午5時38分，1輛砂石車行經后里區三豐路與星科路口時，不明原因與機車騎士發生碰撞，造成1名男性當場無生命跡象，一旁民眾見狀立馬報警處理。

台中市消防局說，經救護人員檢傷，62歲男性頭部明顯外傷無生命跡象；另名59歲女性意識清楚，自述腰痛，送衛福部豐原醫院救治護。

警方強調，全案正由大甲警分局后里交通小隊處理中，砂石車駕駛涉犯業務過失致死罪嫌，針對砂石車駕駛有無酒駕？事故發生的過程等；警方將進一步調查釐清肇事原因。