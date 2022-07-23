「論文門」風波再起，林智堅的指導教授、國安局長陳明通今天再發4000字聲明，堅稱先有林智堅的研究和資料，才會有余正煌的論文寫作，林智堅就是論文的原創者，而在檢視過相關紀錄後，也將向社科院學倫審定委員會提出說明。

陳明通說，近日來輿論中許多批評的說法已經越來越偏離事實，既然這件事情實由我而起，他也有必要在此向社會說明原委。

陳明通指出，他是在徵得林智堅的同意下，讓余正煌使用林的資料，以林智堅作為研究對象，希望能幫助余正煌順利完成論文。「所以是先有林智堅的研究和資料，才會有余正煌的論文寫作。」

陳明通表示，現在的問題是為什麼林智堅的論文與余正煌的論文有許多相似之處？其實這些相似之處主要集中在第一章的研究設計，以及論文的章節安排。他要說明的是林余兩位都沒有抄襲的動機，這些相似與他的教學及指導學生論文寫作有關。

陳明通強調，林余兩個人的論文基於同一組問卷所蒐集的資料，在「操作性定義」當然會完全一樣，這不是抄襲，「因為不完全一樣才是問題。」他要再次說明林余兩位都沒有抄襲的動機，這些相似跟他的教學及指導學生論文寫作有關，外界認為文字相似、語法相同就是「抄襲」，這完全是「去脈絡化」的說法。

他說，現在通用檢驗論文相似度的軟體，如國發所使用 Turnitin 原創性對比軟體，就是一種「去脈絡化」的機械式對比，不能光看所跑出來的「相似度」就斷言，必須深入所對比文章的內容才能有所瞭解。