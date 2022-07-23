34歲韓國男星徐仁國近期工作滿檔，除了暌違5年回歸歌壇，發行單曲專輯《LOVE&LOVE》外，主演新劇《美男堂》也在Netflix熱播中，日前他抽空接受本報專訪，坦言前段時間因為行程上較緊繃，確實很辛苦，甚至體力上有些吃不消，「每天下戲就要馬上投入歌曲的製作，所以必須減少睡眠時間，2件事才能同時進行」，不過看到作品都一步步地順利完成，讓他覺得一切的辛苦都值得了。

徐仁國暌違5年回歸歌壇，近日推出新專輯《LOVE&LOVE》。（華納音樂國外部提供）

被問到以歌手和演員2個不同的身分面對觀眾，心態是否會不太一樣時，徐仁國表示主要是臨場感上的差異，「面對粉絲唱歌時比較有臨場感，因為是直接在舞台上和大家互動，而戲劇作品則是粉絲在家或手機上看到我的演出」，但坦言都同樣會焦躁不安，因為不知道觀眾對於新作品的接受程度，興奮之餘也有點擔心，「新專輯是在站上舞台的前一刻會很緊張，新戲則是開拍和開播的第1天會很緊張」。

徐仁國出道至今已13年。（華納音樂國外部提供）

以《Super Star K》第1季冠軍身分出道至今已13年，徐仁國透露偶爾跟朋友一起喝酒時也會找以前唱歌或是演戲片段來回味一番，「想感受以前那種氣氛」，至於變化最多的部分，他認為應該是從容的態度和成熟感，「這些年經歷過好事、壞事等各式各樣的狀況，讓學到很多處理事情的方法」。

徐仁國在《美男堂》中，以巫師的身分進行詐騙。（Netflix提供）

繼《38師機動隊》後，新劇《美男堂》裡再度飾演騙子，徐仁國笑曝自己是個說謊就會漏餡的人，所以自己不喜歡騙人，當然也不喜歡別人對他撒謊，「善意的謊言當然可以說，我也不認為做人就一定要百分百的誠實，但我排斥為了追求某種利益而說謊騙人」，如果做錯事，他也會選擇誠實以告而非辯解，「老實說出來都能讓事情有好的發展，消除彼此的誤會」。

徐仁國被粉絲封為「南韓蠱王」。（華納音樂國外部提供）

徐仁國在每部作品中，蠱惑人心的超強魅力，被華語圈粉絲封為「南韓蠱王」，他羞笑表示「謝謝大家給我這麼棒的稱號，我非常滿意」，也知道粉絲相當喜歡自己的淚痣、酒窩及寬肩，笑曝「最近發現我的右上眼皮出現了一顆痣，我很喜歡它的存在，所以不打算點掉，最近最喜歡的就是這顆新痣」，並提到去年因拍攝電影《獵狼》（暫譯，늑대 사냥）特別增肌，當時肩寬又增加不少，不過近期因為《美男堂》中的俊美神棍「南僩儁」這個角色，又讓自己瘦了下來。

2014年曾來台舉辦粉絲見面會的他，因疫情已許久沒見到台灣粉絲，徐仁國直呼很喜歡台灣的文化和美食，尤其是在夜市第1次吃到的臭豆腐，讓他念念不忘，「如果有機會的話，我還想去以前去過的那個夜市。我想看看那裡有什麼變化，有沒有出現新的小吃」，也相當感謝粉絲們長久的等待，並承諾會持續帶來更多好聽的歌曲和精彩的作品來報答大家對他的愛戴。

《LOVE&LOVE》已於各大數位音樂平台全球同步上架，《美男堂》每週一、二晚間11點在Netflix與韓國同天更新，原聲帶由華納音樂發行。