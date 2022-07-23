新竹棒球場昨（23）日在眾人期待下終於開幕了，但球員、球迷們針對棒球場缺失蜂擁而來的負評，民眾黨新竹市長參選人高虹安表示，她跟大家一樣感到憤怒和詫異，一個 花了12億公帑原址重建的球場，怎麼會是這種品質？高虹安強調，如果現在市府無力改善，那就 交給她，她上任後會將球場修建成市民和球迷滿意的樣貌。

高虹安今（23）日在臉書指出，根據網友反應的缺失包括：比賽過後 地板表面保護漆到處是破洞，完全禁不起考驗；新球場部分座位視野還是被新的阻擋物遮蔽；外野牛棚沒有設計室內通道，球員從休息室去牛棚還要等待換局或暫停，才能穿越球場進牛棚練投。

另外，她還轉述有投手指出，投手丘跟整修前沒兩樣，黏土、紅土比例不太對，還有選手表示紅土顆粒較大，外野草皮也不平整，還有很多小石頭。

高虹安質疑，一個花費12億的球場，當初是如何做規劃，又怎麼會由一個過去有不良紀錄的營造廠商得標？球場改建工程預算從3.5億一路追加到近12億，這就是所謂的「讓專業的來」？

高虹安強調，如果現在市府無力改善，那就 交給她，她上任後會將球場修建成市民和球迷滿意的樣貌！