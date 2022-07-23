近期西方世界強烈關注俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的健康狀況，從走路姿勢到肢體語言都進行嚴格檢視。但美國「有線電視新聞網」（CNN）21日指出，這顯示一般人仍對俄羅斯抱有「幼稚」的期待，誤以為只要普丁下台，俄烏戰爭問題便會獲得解決。

曾擔任《華爾街日報》（The Wall Street Journal）和CNN駐莫斯科主任的資深記者霍奇（Nathan Hodge）表示，近期普丁身上只要出現一點風吹草動，都會引發西方媒體關於他健康狀況的一連串討論，猜測普丁是否重病、能不能繼續掌控俄羅斯大局。

霍奇指出，這顯示外界仍對俄羅斯抱有誤解，認為該國對烏克蘭的軍事入侵，以及多年來與西方世界的持續對抗，全都能歸咎於普丁一個人的野心；而只要他從世界舞台上消失，最令人擔憂的國際危機便可能隨之消散。

霍奇強調，這種想法太過「幼稚」，就算沒有普丁，「普丁主義」仍會繼續存在。俄烏戰爭開打近半年後，除了幾千名在反戰抗議中被捕的示威者之外，大部分俄羅斯民眾已在某種程度上接受西方制裁引發的經濟痛苦，也未對政府放寬徵兵限制等措施進行強烈抵抗；且雖然外界對其可信度抱持懷疑，但根據官方「俄羅斯輿論研究中心」（WCIOM），該國民眾對普丁的支持率不減反增。

對俄羅斯等專制政權的研究，多會集中於領袖的個人分析上，但外界不應忘記，目前身處該國決策圈內的其他政治精英們，也同樣對入侵烏克蘭表示支持；而即使是在依靠高層共識決定政策走向的蘇聯政治局（Soviet Politburo）時代，其仍讓自身於1979年陷入災難性的阿富汗戰爭之中。