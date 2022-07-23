21家特色攤商迎來滿滿人潮，紅男綠女將周末假期的后浦老街妝點得熱鬧滾滾。（李金生攝）

當地特色美食、文創商品、人氣熟食、手作體驗共21個攤位共襄盛舉，要讓鄉親和遊客連2天在古蹟景點分享好吃、好玩和購物的樂趣。（李金生攝）

「清金門鎮總兵署」是當地著名的古蹟景點，連日來國旅遊客群穿梭來去。（李金生攝）

「清金門鎮總兵署」是當地著名的古蹟景點，連日來國旅遊客群穿梭來去。（李金生攝）

主辦單位還貼心推出超級好禮，未來1個月內在金門吃美食、買伴手禮，就有機會拿大獎。（李金生攝）

「清金門鎮總兵署」是當地著名的古蹟景點，連日來國旅遊客群穿梭來去。縣府今天傍晚在昔稱「衙門口」的廣場舉辦美食嘉年華活動，21家特色攤商迎來滿滿人潮，紅男綠女將周末假期的后浦老街妝點得熱鬧滾滾。

這項由金門縣政府主辦，財團法人中衛發展中心執行，導入行動支付的「金門產業振興嘉年華暨聯合行銷活動市集」，邀請當地特色美食、文創商品、人氣熟食、手作體驗共21個攤位共襄盛舉，要讓鄉親和遊客連2天在古蹟景點分享好吃、好玩和購物的樂趣。主辦單位還貼心推出超級好禮，未來1個月內在金門吃美食、買伴手禮，就有機會拿大獎。

縣府建設處長李有忠表示，縣府連年輔導地方商家，持續提高競爭力，期待在疫情逐漸趨緩後，搭上暑假國旅專案，迎來更多遊客登島觀光，帶來更多消費活力。

縣府說明，相關優惠活動在今天開幕登場後，同步推出登錄發票／收據雙重送，第1重是消費滿200元即可獲得1張抽獎序號(特約店家為雙倍)，可抽價值3萬元的金門5日4夜雙人遊、IPHONE等大獎，第2重則是你消費我買單、送10萬消費金。參加活動的特約店家有數十家，相關資訊可上《金門美食讚聯合行銷》活動網頁，或電建設處工商科(082)326204查詢。