高醫岡山醫院23日傳出工安意外，圖為工人墜落地點。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高醫岡山醫院23日下午近4時傳出工安意外，員警獲報到場，了解是45歲蔡姓鋼構工人於工作過程中，於二樓半高度墜地，目前由119送秀傳醫院急救，之後轉高醫附設中和記念醫院全力搶救。

警方調查，這名傷者的手部跟頭部開放性骨折，且昏迷當中；工程行陳姓負責人也在場陪同送醫。高醫表示，傷者頭部受傷，尚未脫離險境。

高雄市勞工局表示，已派勞檢處人員到場進行後續調查，目前已勒令高醫岡山醫院停工。