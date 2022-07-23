隨著電腦、網路普及，不少網咖都吹起熄燈號，不過也有些店家仍屹立不搖，甚至與外送平台合作，提供店內餐點外送服務，就有男網友在外送平台上點了網咖泡麵享用，沒想到一吃超震驚，立刻被其美味的口感吸引，好奇是什麼原因讓普通泡麵變得如此好吃，釣出前員工透露內幕。

一名男網友21日在臉書社團「爆廢公社」發文表示，透過外送平台點了網咖泡麵享用，本以為沒有什麼特別之處，沒想到一吃下去驚為天人，不禁訝異這種在超商就能買到的泡麵，為何經網咖員工料理後竟能變得如此好吃。

對此，不少網友點頭直呼，「網咖的泡麵，總是不負眾望啊」、「網咖泡麵就是有一種獨特魅力，買一樣東西一樣的配料，我們在家煮也煮不出一樣的味道」、「我以前在網咖上班，也覺得為什麼店裡泡麵那麼美味」、「不只泡麵，網咖只要是吃的都很好吃，邪門」。

也有網友指出，泡麵用煮的當然比用泡的好吃，「我以前在網咖打工，泡麵是用煮的不是泡的，煮幾分鐘老闆有規定，調味包只加一半，另外一半用老闆特調的沙茶…牛肉燴飯、炒飯都是」、「用鍋子煮跟直接倒水泡的，味道跟口感真的不一樣」、「泡麵用煮的才是真正好吃」。

事實上，過去就有在網咖工作的前員工透露，網咖泡麵好吃的關鍵與「水量」有關，除了用量杯精準測量，水量也會抓比平常泡麵時還要少，「因為偏鹹的泡麵配飲料，會讓客人吃得欲罷不能」，再來就是一定要放青江菜和半熟蛋，不僅視覺上會更加美味，味道也會有所變化。