「中油海洋天堂休憩園區」占地約1.2公頃，位於高雄港旁，公園鄰近星光水岸公園、高雄展覽館與高軟園區，經立委賴瑞隆協調經濟部、中油公司及高雄市政府合力打造，以「海洋冒險」為主題，規劃六大主題區，17項遊具設施及體健設施。融入中油意象的紅、藍、白基調，園區內也結合5G AIoT智慧娛樂互動遊戲，可透過手機掃描QR Code，增加趣味性及打卡曝光度，為全台首創，23日由中油董事長李順欽、立委賴瑞隆、高雄市副祕書長陳盈秀等人一同揭牌啟用。

園區六大主題區分別為：泡泡遊戲區、珊瑚攀爬網、滑軌區、海蜘蛛遊戲區、水母及火箭魚遊戲區、尋寶船遊戲區等區域。另也規劃林間小遊戲區、無敵海景鞦韆區及沙坑、塗鴉牆、野餐休憩區、體健設施、油桶意象座椅、加油槍意象沖洗區。 迎賓入口處設置大型中油寶寶裝置藝術。以「海洋冒險」為公園主題，配色則圍繞中油紅、藍、白基調。兼具趣味性及繽紛色彩吸引孩童參與戶外遊戲，暢遊船隻、眺望油塔，搭配豐富多樣海洋生物意象遊具，包含珊瑚、水木、海蜘蛛及尋寶船等，如同進入深海大冒險。

董事長李順欽表示，「中油海洋天堂休憩園區」是一座企業連結在地、台灣中油連結港都的共融場域，也是家庭共融、親子同樂的遊戲天堂，為了環境永續、社會共融、公司治理(ESG)的三贏，台灣中油多年來持續關懷弱勢、致力能源教育、公益睦鄰、帶動地方發展，善盡企業社會責任，今日「中油海洋天堂」的揭牌，就是社會共融的體現，再一次展現了企業ESG的核心價值。

立委賴瑞隆表示，中油海洋天堂結合周邊智崴體感飛翔劇場、遊艇碼頭、高雄展覽館、星光水岸公園、高軟園區、駁二、棧二庫、高流及港埠旅運中心等知名休憩地標，打造以孩子為中心的共融遊樂園。夜間燈光開放至晚上十點，提供大家休息放鬆放電打卡的新景點，歡迎所有市民朋友一起盡情玩樂享受溫馨時光。

民進黨前鎮、小港區市議員候選人黃彥毓表示，感謝市府、賴瑞隆立委、以及中油團隊的努力，海洋天堂是可以面對高雄港區、觀看夕陽美景，是非常適合爸爸媽媽帶小朋友來放電、吃飽飯後散步休憩的景點，他發現休憩椅並沒有遮蔽物，將透過管道把意見反映給工務單位改善，讓市民朋友有更優質的遊憩空間。