不少人在月省錢底會選擇吃泡麵當1餐，就有男子隨手拿了1碗海鮮口味的泡麵，當他打開料理包，倒入餡料時，竟然發現有一隻「巨大蝦仁」，其比例是其他迷你蝦仁的3倍大，讓他樂歪「第一次看到這麼大的」；網友一見「巨大蝦仁」也驚呆「可以去買樂透了」、「那是龍蝦吧」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳1張照片，他表示某日突然想吃泡麵，便隨手拿了一碗海鮮口味泡麵，當他一撕開調味包，倒出調味料時，竟然經見1隻「巨大蝦仁」，其比例比其它隻蝦仁，大了3倍，讓他笑翻直呼「第一次看到這麼大的」。

從原PO拍的照片可見，這碗泡麵裡的「巨大蝦仁」，很明顯的就比其他隻迷你蝦仁大了3倍之多。

男子吃泡麵時，將料理包倒入碗內，驚見1隻「巨大蝦仁」，讓他樂歪喊「第一次看到這麼大的」。（翻攝自臉書爆廢公社）

貼文一出，網友紛紛留言表示，「可能有泡過藥水」、「這應該是放錯的」、「賺到了」、「蝦仁中的霸王」、「阿凡達蝦」、「先不要吃，憑照片去認領大獎」、「超賺的，萬中選一，我是建議不要吃，拿去養起來，讓他再長大」、「大確幸」、「泡完之後的大小才是重點」、「可以去買樂透了」。

另外，也有網友開玩笑認為「巨大蝦仁」可能是其他食材，「你被障眼法給騙了，其實那是蝦殼」、「有時候大不是好事，搞不好只是長得像的其他生物」、「蜈蚣？」、「這是蟲吧」、「那是龍蝦吧」。