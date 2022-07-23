如果兒童劇團創作的2022年環境教育親子舞台劇「拯救地球你我他」，23日於台北市兒童新樂園首度登場並舉行記者會。（姚志平攝）

如果兒童劇團2022年環境教育親子舞台劇「拯救地球你我他」，改編自環境教育繪本比賽中的3本得獎作品「何處是我家一幫領角鴞蓋個家」、「來自北極的一封信」、「緣來蛙抵嘉」，藉由故事中為各種動物找到自己的家，將看似複雜的環境保護議題潛移默化，深植孩童心中。（姚志平攝）

如果兒童劇團2022年環境教育親子舞台劇「拯救地球你我他」，故事中告訴小朋友，一個丟棄的便當盒也會影響環境及動物的生存。（姚志平攝）

如果兒童劇團2022年環境教育親子舞台劇「拯救地球你我他」，以幫助領角鴞蓋一個家為劇情打頭陣。（姚志平攝）

如果兒童劇團2022年環境教育親子舞台劇「拯救地球你我他」，劇情中包括與觀眾互動的情節，台下小朋友們合力傳遞樹枝，幫助領角鴞蓋一個家。（姚志平攝）

如果兒童劇團2022年環境教育親子舞台劇「拯救地球你我他」，劇情中藉由演員的青蛙裝扮，介紹台灣特有種諸羅樹蛙的由來。（姚志平攝）

行政院環境保護署委託如果兒童劇團創作的2022年環境教育親子舞台劇「拯救地球你我他」，23日於台北市兒童新樂園首度與大家見面，之後將至高雄市、屏東縣、台南市、桃園市、嘉義縣、新北市、雲林縣、臺中市、台東縣等地巡迴演出，每場演出時間約1小時。

環境保護沒有人是局外人，環境教育更應向下扎根，培養孩童正確的環保觀念；環保署規畫「拯救地球你我他」親子舞臺劇演出，希望透過演員生動的肢體表演、燈光音樂的搭配，以及流暢幽默的劇情吸引小朋友目光，將看似複雜的環境保護議題潛移默化，深植孩童心中，並進而將影響帶入每個家庭，透過親子的力量共同保護地球。

「拯救地球你我他」改編自環境教育繪本比賽中的3本得獎作品「何處是我家一幫領角鴞蓋個家」、「來自北極的一封信」、「緣來蛙抵嘉」，劇中融合3個故事中提及的環保議題讓觀眾跟著主角們的腳步，彷彿進入3本繪本故事的世界中，在冒險旅途中學到更多環保知識，並期待觀眾看完後改變對環境的態度，甚至採取環保的行動，提升全民環境素養。