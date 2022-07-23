富邦悍將羅力本季第4度挑戰生涯百勝，今天作客新竹面對味全龍，他主投6局用88球，飆出本季單場最多的8K，僅被敲2支安打、無失分，隊友申皓瑋、陳真各敲1發2分炮助拳，以4比0拿下3連勝，羅力也達成里程碑，成為史上第4位「百勝俱樂部」成員。

羅力今年球季由於合約敲定較晚影響來台時間，直到6月才終於調整好狀態，本季前2場先發出賽都拿下勝投，也讓他生涯勝場數來到99場。

不過羅力接下來叩關百勝狀況不斷，先是在預計先發當天確診新冠肺炎，之後又碰上雨勢比賽保留，16日第3度挑戰百勝狀況卻不理想，僅投4.2局失5分（3責失），但靠著隊友火力支援躲過敗投。

今天羅力狀態不俗，前3局讓龍隊打者3上3下，4局下才被郭天信敲出本場首安，6局下雖然面臨二三壘、1人出局的挑戰，但他先三振掉郭天信，再讓吳東融敲出飛球出局，成功守住失分危機。

總計羅力先發6局無失分，拿下本季第3勝，完成生涯百勝里程碑，繼潘威倫、勇壯、謝長亨後，第4位「百勝俱樂部」成員。而申皓瑋在2局上開轟，成為新竹球場改建後首位開轟的球員，7局上隊友陳真再補上一發，有趣的是這一發全壘打直接打進富邦牛棚區，被在牛棚接補的張進德「接殺」。

富邦悍將申皓瑋2局上敲出2分炮。（富邦悍將提供）