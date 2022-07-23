賴慧如特地帶阿嬤、女兒一起出席活動，難得三代同堂。（寶吉祥集團提供）

藝術家江基名（右）當場雕刻賴慧如和阿嬤、女兒的木雕，微妙微肖。（寶吉祥集團提供）

主辦單位驚喜為賴慧如慶生，讓她感動落淚。（寶吉祥集團提供）

藝人賴慧如，23日帶著阿嬤與5歲女兒恩恩一起出席「浮雕肖像計畫」展覽開展記者會，現場雕刻師還親自幫3人雕刻出微妙微肖的作品。22日林志穎才發生嚴重車禍，賴慧如自爆當天自己也差點遇到「死亡車禍」，到現在還驚魂未定。她當時正要過馬路，走到斑馬線的一半，對向一輛要左轉的車子，不明原因突然加速朝她衝過來，所幸對方緊急煞車，「其實有碰到我的膝蓋，但就剛好煞車。」

她相當驚恐直言心臟整個揪在一起，人生跑馬燈也走過一輪，晚上睡覺時也一直驚醒。生肖屬老鼠的賴慧如說，其實早有命理師提醒屬鼠的人近日會有劫數，沒想到還真的差點被撞，她也透露當天早上先去雲林的玄天上帝做活動，廟方有贈予平安吊飾，讓她直呼，「感謝玄天上帝的保佑，才能平安無事。」

下個月2日即將過26歲生日的賴慧如，主辦單位也提前慶生，驚喜推出蛋糕，讓她忍不住感動落淚。她說從疫情開始就不想收生日禮物，只希望全家人身體健康，「平安就是福，尤其阿嬤又摔了一跤，我現在最怕接到台中家人的電話，都會心驚膽顫。」她坦言不會買奢侈品犒賞自己，因為還有貸款要繳，「車貸房貸加起來一個月要12萬，所以要趕快賺錢。」她打算生日放自己2天假，帶全家人一起去露營。