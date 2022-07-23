桃園市長參選人林智堅論文門風波延燒，他當年的台大國發所指導教授、國安局長陳明通發出聲明強調林的台大論文無涉抄襲，且是原創。林智堅競選辦公室發言人黃韋鈞表示，國民黨發動抹黑的第一時間，就公開澄清沒有抄襲，對於2周以來對手造謠與施壓，造成台大、中華大學師生困擾，林智堅也感到抱歉。

陳明通今天下午發表4000字的聲明稿，澄清林智堅論文是原創，且無抄襲。黃韋鈞說，台灣大學及中華大學的指導教授們，也公開聲明林智堅的論文沒問題，但過去2個多星期，對手鋪天蓋地造謠與施壓，對台大及中華大學的老師和學生造成困擾，林智堅對於造成兩所學校的紛擾，感到抱歉。

黃韋鈞說，林智堅為了捍衛他的名譽與人格，第一時間就對指控他的台北市議員王鴻薇提告，也在過去兩個多星期，透過電腦資料救援，查找相關的email、行程記錄等，順利找到他的台大論文寫作在先，沒有抄襲的重要事證。黃韋鈞說，林智堅已於日前透過委任律師，完成台北地方法院所屬民間公證人公證，保全證據，這些證據具法律上實質效力，屆時也會提供給台大學術倫理審定委員會，作為說明林市長沒有抄襲的有力證據。

此外林智堅將在24日舉辦碩士論文記者會，將由立委鄭運鵬、委任律師黃帝穎陪同說明論文疑點。