不少人透過宗教信仰獲得心靈慰藉，但過度迷信卻可能適得其反，一名人妻日前上網抱怨，婆婆為了讓子女聽話，會透過請「濟公上身」來達到目的，僅管這名人妻早就看穿婆婆拙劣的演技，但子女們仍深信不疑，假濟公甚至還罵人妻「拖累子孫」，氣得她大動肝火，決心向婆婆宣戰。

原PO昨（23）日在臉書社團《匿名公社》發文表示，婆家有供奉一尊濟公神像，而婆婆自稱是濟公代言人，「動不動就ㄜˊㄜˊㄜˊ」，原PO起初還以為婆婆吃太飽打嗝，沒想到這竟然是婆婆詭異行徑的開端，「當她覺得她兒子讓她不開心，不順她的意時，會趁大家回家吃飯時，上演濟公勸孝文」。

「當她打嗝，就知道好戲來了」，原PO沒好氣地說，婆婆變身濟公師父後，就連聲音也會跟著高八度，還會操著流利的閩南語對孩子說，「我的弟子就是你們的母親，她每天這麼累身體一堆病，你們做孩兒的還不孝順？要常回家要關心她，要聽她的話，不要惹她生氣，媽媽只有一個」。

在一旁目睹全程的原PO，甚至看到婆婆偷睜開眼睛竊笑的滑稽畫面，「可愚孝們看不出，各個覺得神明下凡，乖乖認錯」，不過因為婆婆對她沒有任何要求，所以原PO也只是當作笑話，不會當場點破。

不幸的是，近2年受到疫情影響，原PO上班的餐廳經營不善面臨倒閉，而婆婆得知後，居然又再度起乩發作，指著原PO說，「妳不要沒工作，要快點去找，不要拖累我家子孫」。雖然原PO表面上不動聲色，但內心的怒火卻飆到極點，「愚孝以為他媽真的神明附身開示，我在旁忍著爆炸快吐血」，氣得原PO不惜槓上婆婆，直說「弄我是吧，你真的慘了，完全槓上，隨時備戰」。

人妻上網抱怨婆婆怪異的行徑，甚至氣得直說「你真的慘了」，要和婆婆宣戰。（圖／擷取自匿名公社）

貼文一出，吸引上千網友朝聖，紛紛留言，「下次準備高粱給她，不喝就是假的」、「換妳跳觀音跟她尬」、「濟公師父既然知道婆婆這麼辛苦，應該趕快召她回天庭享福」、「我爸也是神明的乩身，起乩都是交代公事，不會講家裡的事，婆婆好瞎，其他人會信也好瞎」、「神明才不會這樣，她可能是卡到」。

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