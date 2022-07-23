姚愛寗好友林予晞特地站台力挺。（粘耿豪攝）

姚愛寗攝影集《みつめ》(Mitsume)是日文中「三隻眼」的意思。（粘耿豪攝）

林予晞和姚愛甯都有攝影魂，因此結為好友。。（粘耿豪攝）

演員姚愛寗推出首本攝影集《みつめ》(Mitsume)，23日舉行記者會，好友林予晞特地站台力挺。她3月份拍的影集《初擁》發生攝影師、收音師墜谷不幸身亡事件，書中文字也分享當下心情，和林予晞也是在意外後變成知己。

林予晞透露姚愛甯當時吃不好睡不好，自己得像媽媽般盯著她吃飯，還好金牛座的姚愛甯終究無法抵抗美食，也鼓勵她靠創作抒發情緒，「雖然發生難過的事情，日常還是要過。」

姚愛甯說意外發生後沒像炎亞綸一樣選擇心理諮商，但找了許多朋友聊天，朋友們建議她開直播分享心情，「和別人分享的過程中就慢慢消化。」但她坦言雖然只拍攝11天，但發生意外後突然要從角色抽離，回到真實生活，花了很長一段時間和角色告別，直到這次攝影展才算真正走出陰霾，「很需要回過神的過程，創作帶給我很大的救贖，人生才繼續往前走。」

這次姚愛甯辦展，林予晞笑說自己有種「吾家有女初長成」的心情，還透露前幾天看姚主演的電影，劇中姚穿得較為裸露，她竟然下意識用手遮住眼睛猛搖頭，打趣說：「我好像在看我女兒穿內衣，不能看啦。」

林予晞送上為姚愛寗側拍的照片，特別選用與電影《因為愛你》女主角同款相機拍攝，「魯妮瑪拉在電影裡飾演一個愛好攝影的女孩，這和姚愛寗相當符合，所以就刻意製造這個巧思。」聊到二人的緣分，她接著說：「第一次見面時姚愛寗是帶著『霧氣』進來的，感覺摸不透也比較默默。但後來又在一些藝文活動上碰面，發現相互的頻率磁場很對，那層霧就漸漸散去。」

攝影集書名「みつめ」是日文中「三隻眼」的意思，姚愛寗解釋道：「常覺得相機就像是我們的第三隻眼睛，記下眼前發生的事，甚至雙眼未曾注意到的都會被留存在這隻眼睛裡。」談及推出攝影集的契機，姚愛寗坦言一直都有這個念頭，唯過去總覺得創作是很私密的，「不過我的本業是演員，演戲的時候如果一直想把自己的內心藏起來，想傳遞的情感就會被掩蓋掉。」

她理解演戲是需要被看見的，因此努力嘗試一點一點地揭露自我，幫助自己打開內在，在演員的身份有更好的表現，言明「演員」及「攝影師」兩個身分是互補、相互幫助的。

在展出的作品中，多以氛圍感、景色的照片為主，然而姚愛寗透露：「其實我很想拍人像，但我很注重隱私，常常把這個性格投射到別人身上，覺得對方不會想被拍攝，我就也不好意思拿相機對著別人拍了。」隨後笑著堅定地說：「我攝影生涯的下一個目標就是要拍攝人像照片！」

而與阿嬤感情相當緊密的姚愛寗說道：「阿嬤去世前，我大概兩三天就會跟她講一次電話，每次都聊長達半小時，還被同學笑說覺得很怪。」她接著感性地說：「阿嬤在我的人生當中占了很重要的位置，接觸攝影的這十幾年裡都持續有在記錄她，因此每次辦攝影展，某種程度都會想留個位置給她。」