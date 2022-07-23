國內韓系汽車品牌除了HYUNDAI、KIA之外，其實還有一個品牌在台深耕已久，SsangYong總代理永嘉雙龍汽車日前引進KORANDO，並一木氣導入汽油菁英款、汽油旗艦款、柴油旗艦款等3款車型，售價104.8萬元起。

永嘉雙龍汽車表示，KORANDO大有來頭，曾獲得韓國金氏世界記錄最長壽車型，預售近一個月來，消費者反應熱烈，預售接單已超過原廠提供的年度配額，目前正積極與原廠溝通產能，希望能於9月前到港交車，讓喜愛KORANDO的首批準車主及早享受韓系越野血統SUV的獨特魅力。

KORANDO除通過Euro-NCAP撞擊測試5顆星評價外，全車標配Deep Control智能安全輔助系統包括全速域Level 2半自動駕駛、7顆安全氣囊、FVSA前車啟動警示、SDA安全車距警示、FCW前方碰撞警告、AEBS自動緊急煞車、HBA智慧型遠光燈、EAF開門防撞警示、RCTA後方車側警示、ESP電子車身動態穩定控制、HSA斜坡起步輔助、ARP主動式側翻防止系統及74%車體高強度鋼材使用等，多達26項主被動安全系統，相關行車資訊皆可由10.25吋數位儀表進行操作與判讀，帶給車主無 須妥協的安全性及可靠性。

新一代KORANDO以低重心超廣體車身設計，改善SUV車型重心較高問題，不僅讓車輛具備較佳的操控性，更能在標準5人座模式下能提供551L置物空間，搭配6/4分離座椅及機能性貼心收納設計，符合車主收納需求。內裝鋪陳採豪華頭等艙概念，以軟質塑料、皮革包覆，搭配人體工學真皮座椅、前座冷熱座椅（附8向電動調整)、手機無線充電座、10.25吋全數位儀表、10吋大螢幕中控面板（附Apple CarPlay & Android Auto 整合系統），34色環景式氣氛燈及車室隔音強化，提供豪華質感兼具舒適之車室體驗。

KORANDO提供不同動力需求，分別為1.5L汽油引擎（具163ps/28.6kgm最大動力輸出），及1.6L柴油引擎（具136ps/33.0kgm最大動力輸出）。變速箱為6速手自排附三種行車模式，搭配方向盤換檔撥片、低重心 車身設計、前麥花臣/後多連桿懸吊系統及底盤強化副樑搭載，增加操控靈活性，並實現最高2000kg拖曳能力。KORANDO汽油菁英款、汽油旗艦款、柴油旗艦款售價分別為104.8、122.8、129.8萬元。