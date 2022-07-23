Bii今晚在台北Legacy舉辦演唱會。（粘耿豪攝）

畢書盡（Bii）23日在台北Legacy舉辦演唱會，是他繼2018年11月赴馬來西亞巡演後，相隔近4年的專場演出，吸引逾千名歌迷擠進現場；今晚是Bii第一次在這個場地舉辦個人演唱會，回想之前曾站上這個舞台擔任朱俐靜（Miu）的嘉賓，Bii滿滿思念地說：「很榮幸可以跟她同台唱歌，也祝福Miu在天上可以當個開心開朗又很會唱歌的天使。」不捨日前病逝的好友Miu。

今下午彩排受訪，Bii坦言心情緊張激動，「我昨天很早躺在床上，近期覺得睡眠不夠，喉嚨有點乾燥」，所幸開唱前狀況漸入佳境，對於這次場地較小、僅容納千人，他格外珍惜表示：「原本是（辦）小巨蛋，但我覺得一步一步慢慢來 ，還是很喜歡感受這樣的舞台，可以跟大家一起玩。」而妻女為了不打擾他與歌迷難得的相聚時光，今未到場欣賞。

Bii上月確診新冠肺炎，今也是他康復後首度露面，透露康復後聲音變得比較容易乾，會否比較容易腦霧忘詞？他笑說：「忘詞是正常的，之前就會，體力則是運動時變得容易喘」。他也因疫情影響，與定居韓國的媽媽將近3年沒見，規畫之後要回韓國一趟，「希望能今年與媽媽見面，也想讓媽媽看一下女兒（孫女）」。

Bii於2020年時因疫情取消10周年的演唱會計畫，原本去年規劃舉辦2場小巨蛋演唱會，沒想到門票開賣後又遇上疫情攪局，只好忍痛宣布取消；這幾年飽受疫情牽連的Bii，昨晚終於再見歌迷，開場一連送上〈聊傷〉、〈浮生未歇〉等歌，希望在紛亂的後疫時期帶來一點療癒的力量，歌迷也高舉「我們只想聽你唱」應援手幅暖心回應。