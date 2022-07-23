陳淑芳在新片《徘徊年代》中飾演一位90年代的傳統婆婆，認為傳宗接代是越南媳婦的責任，還因對方不孕關係降到冰點，但戲外的她其實相當開明，永遠保有1顆年輕的心，自嘲在拍攝現場都會變得比較「三八」，主動接近後輩聊天，樂於從年輕演員身上學習，拍照時還會擺出時下最流行的「倒V」手勢。

陳淑芳私下超開明，在片場總是能和年輕演員打成一片。（鄧博仁攝）

本月初剛過83歲生日，提到長壽秘訣，陳淑芳表示，開心過生活最重要，並無特別的養生之道，且已多年沒做健康檢查，「懂事之後就沒去檢查過了，是到這次疫情才通知我去打（疫苗），不然之前我也是都不會去接種流感疫苗」，認為檢查出來有毛病反而會焦慮，平時也不太忌口，嗜冰如命的她，不僅能獨自嗑掉1大碗剉冰，每天早上起床更是先灌杯冰水下肚，她也很感謝老天爺這輩子待自己不薄，讓她至今仍可健康地活蹦亂跳。

陳淑芳認為每天開心過生活最重要。（鄧博仁攝）

戲齡超過一甲子，陳淑芳從未想過要退休，平時在家除了準備角色，就是好好休息、養精蓄銳，「因為我不能懈怠」，上工絕不遲到早退，等戲時也不會在片場補眠，還會要求和自己演對手戲的人也不能睡，「因為會有『睏面』，等下他可能會演輸我，每個人的狀態都好，這場戲才會精彩，光1個人好沒用，要睡覺就回家睡。」就算是同時多部作品開拍，陳淑芳也遊刃有餘，因為不會把戲裡的情緒帶到生活中，「拍完喊卡我就忘記了」，但也不忘強調自己對每個角色都相當用心，一拿到劇本就會先卸下自己融入角色中，「當我在角色裡，不論是笑是哭都很快樂」。

陳淑芳出道65年，從未想過要退休。（鄧博仁攝）

敬業的她，儘管已至耄耋之年，依舊願為藝術犧牲，陳淑芳大方表示「現在要我全裸都可以」，也不在乎外界對她的評價，「我當演員就是做好演員的本分就好了，其他我管不著」，而她唯一的遺憾就是一直沒能成功演到在路邊招攬嫖客的性工作者， 「大約10多年前，中影公司要拍1部跟那有關的作品，我都簽好意向書了，還到萬華一帶觀察和學習應召女郎的姿勢，可惜最後沒演到」，盼有朝一日能得償夙願。《徘徊年代》全台熱映中。