中國中華預防醫學會常務副會長兼秘書長馮子健今表示，中國Omicron變異株疫苗研發工作正在穩步推進，只要有需要，按照相關法規要求，可以迅速啟動緊急使用的審批程序，提供接種。至於是否需要接種、何時接種含Omicron變異株的疫苗，這個問題不僅中國，國際上也都在研究，主要是要研判病毒變異和免疫逃逸的情況。

他指出，目前多條技術路線均已開展單價、多價Omicron變異株疫苗研發。進展較快的單價Omicron變異株滅活疫苗已經獲得臨床試驗批准，正在浙江、湖南、香港等地開展臨床試驗。進展較快的四價重組蛋白疫苗已經獲得阿拉伯聯合大公國Ⅲ期臨床試驗批件，相關研究已經啟動。

其他多款單價、多價含Omicron變異株滅活疫苗、重組蛋白疫苗、腺病毒載體疫苗、mRNA疫苗也在開展臨床前研究，進展較快的已經向藥品審批中心提交臨床試驗申報資料。此外，專班還佈局了廣譜新冠疫苗的研究，進展較快的疫苗已經獲得臨床試驗批件並啟動相關研究。