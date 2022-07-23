「鐵肺歌手」鄧紫棋天生具有一副好歌喉，能飆唱許多高難度歌曲，受到整個華人歌迷們的喜愛，但在戀情中並不一帆風順，曾和歌手林宥嘉熱戀卻黯然分手，接著陸續傳出和創作歌手馮允謙、賭王之子何猶啟的戀愛傳聞，直到去年才和交往5年的富二代造型師男友Mark分手，如今一段長文疑似她有了一名新對象。

鄧紫棋23日在FB曬出和一名鮮肉男性合照，向大家提問：「跟理工男該如何交流？」接著說起初見男子經過，「我們剛好都喜歡看星星，我就告訴他月球只圍繞地球轉動，很浪漫。他卻說月球正在以每年三點八公分的速度遠離地球。」她堅持浪漫的理由，並解釋「地球明知道月球要走，還是用盡全力挽留它」。

鄧紫棋和一名濃眉大眼的小鮮肉聚會，卻覺得對方給他太理性的感覺。(圖/鄧紫棋 FB)

許多粉絲看見鄧紫棋和鮮肉男一起拍照，對方又生得濃眉大眼非常帥氣，忍不住敲碗兩人趕快在一起。(圖/鄧紫棋 FB)

在接下來的第二次見面，那名鮮肉男性向她提問：「他問我知不知道樹木是從哪裡來的？」接著給出答案是二氧化碳。他詳細解釋，一棵樹木須藉著光合作用之力，去打開空氣裡二氧化碳中的氧、以及碳的鍵，於是「碳就留在了樹上，就是我們知道的這些樹幹，而氧就留在了空氣中，所以其實火很浪漫。」

在鄧紫棋聽完只感到很有趣，不僅覺得對方太理性，這次竟突然玩起了擬人化？於是她對鮮肉男性產生更多好奇心。對方卻答道試圖代入鄧紫棋的感性思考模式。於是鄧紫棋便追問「所以你其實並沒有覺得火有多浪漫？」想不到還真說：「他居然笑起來了，然後說他其實覺得很油膩！！！理工男都是這樣的嗎！！！」最後鄧紫棋補了句意味深長的話：「但是算了，不重要...因為今天拍了我們的第一次自拍」，引來網友揣測是否墜入愛河之中，紛紛喊道：「能和阿紫在一起就是浪漫！」敲碗兩人成為新一對情侶。