台北市長選戰三腳督態勢成形，民進黨參選人陳時中、國民黨參選人蔣萬安及民眾黨支持的台北市副市長黃珊珊3人的支持度接近。資深媒體人黃創夏預測認為，如果黃珊珊的看好度超過蔣萬安，藍軍出現棄保，陳時中就危險了。
黃創夏22日在政論節目《鄭知道了》中表示，陳時中的節奏是對的、士氣也起來了，但是如果到9月過後，他的支持度與看好度沒有跟蔣萬安拉開差距，若看好度陳時中還是輸，蔣萬安最後就有機會，所以現在的關鍵是黃珊珊。
黃創夏接著指出，很多人覺得藍軍的基本盤比較大，所以黃珊珊的看好度都是低的。不過，如果黃珊珊的看好度超過蔣萬安，藍軍可能會出現棄保。一旦棄保，就會保黃珊珊，陳時中就危險了。
時事評論員黃益中則認為，蔣萬安的基本盤現在已經在鬆動，而且很有可能在最後關頭被棄保。他甚至驚人預測，黃珊珊當選機率為40％、蔣萬安現在可能只有30％。
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