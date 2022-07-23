國民黨桃園市長參選人張善政今晚出席黃埔四海同心會慶生大會，多位同黨市議員現身歡慶，現場支持者也不停高喊「市長善哥」展現高人氣。張表示，軍系的支持並非今天開始，桃園市黃國園黨部主委蔡忠誠也強調，會當張最堅強後盾。另針對新竹棒球場啟用後負評如潮，張建議應趁此機會改善。

張善政今晚到場前，現場氣氛已相當熱鬧，支持者多次高喊「努力學習、不要抄襲」口號，暗批民進黨桃園市長參選人林智堅論文風波。針對林的台大論文指導教授、國安局長陳明通發聲明重申林未涉抄襲，張善政說，老話一句「誠信比學問重要」，這句話都已被網友嘲笑是口頭禪了，強調從開始至今都沒惡意批評，也沒明確說論文有問題，希望林能自己說清楚。

對於今晚參與黃埔四海同心會慶生會，現場支持聲熱烈，張善政說，軍系的支持不是從今天才開始，很久以前軍系朋友就已明確表達過支持態度，一旁蔡忠誠也立刻補充「會當院長最堅強的後盾」。

國民黨前台北市議員羅智強派出「強戰隊」進張善政團隊助陣，而桃園市議會議長邱奕勝也表達支持，外界認為遲遲未有實際行動。張表示，羅派來幹練的幕僚，私下有維持良好溝通，這就是一步步幫忙的證明，另邱奕勝也說會支持，稱他是資歷最完整參選人，這段話已表達明顯意思。

此外，新竹棒球場重建後昨晚首戰開幕，卻出現諸多問題引來大量負評，張善政認為，竹市府應從球迷與球員的角度觀察，現在暴露很多缺點，應趁此機會改進，確認是否符合各項標準。

民眾黨桃園市長參選人賴香伶也說，若林智堅想將處理新竹棒球場的經驗搬來桃園「拜託不要吧」，強調桃園市民不需這種球場，更不需要沒有執行力卻好大喜功的市長。

林智堅競選辦公室發言人黃韋鈞回應，新竹球場重建是為提供球員安全的球場，以及提供球迷舒適的看球環境，相信龍來球場公司、龍隊球團及新竹市府均會秉持專業，持續完成各細節改善。