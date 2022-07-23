五股夏日兒童劇場首場邀請國內知名兒童劇團「如果兒童劇團」展演，特別規劃於五股夏綠地的五股心環原公園演出，新北市長侯友宜到場與現場大小朋友們同樂；他表示，昔日的五股垃圾山如今已成功翻轉為五股夏綠地，成為孩子盡情歡樂、長者休憩的地方，可以在這裡辦理各類活動。

今(23)日現場的氣氛熱絡，活動由哈密瓜哥哥與芋泥姊姊以俏皮兒歌開場帶動唱炒熱現場氣氛，小孩們也非常開心的跟著大哥哥姊姊一起跳舞，侯友宜也一同與小孩同樂。

侯友宜表示，昔日的五股垃圾山廢棄物違規棄置、違章工廠林立，成為當地治安、環安及公安死角，如今在市府團隊2年的努力下，五股垃圾山已成功翻轉為五股夏綠地，可以在這裡辦理各類活動，成為孩子盡情歡樂、長者休憩的地方。

他強調，如果4年前有人告訴自己這個地方可以讓孩子們來玩，沒有人會真的相信，4年來在大家一起共同努力下，才將不可能化為可能，如今才有這個地方可以辦同樂會、音樂會、看電影，看到孩子們一個個非常的興奮跟活躍，更是非常的感動，大家一起加油。

五股區公所表示，首場劇團演出於「五股心環原公園」舉辦，「如果兒童劇團」特別搭配夏綠地公園的故事準備劇目《小熊愛地球》，呼應五股垃圾山轉變為夏綠地的過程，五股垃圾山曾因環境髒亂、治安死角成為五股的代名詞，近年經過新北市政府的大力整治，已搖身變為「五股夏綠地」，透過戲劇的演出不僅能傳達「珍愛地球，保護環境」的重要意義，同時帶領大小朋友們的認識嶄新面貌的五股。

五股區公所指出，下一場活動於8月20日下午4時30分於芳洲公園免費入場，由好玩的劇團演出《宇宙馬戲團》，活動內容相當豐富，有得看、有得玩又有得拿，還有機會中大獎；開場親子帶動唱跳，還有三項童趣遊戲，包括漢堡神槌、釣水球、充氣飛鏢提供小朋友們免費玩樂，以及安排有摸彩活動及宣導品，前400名可領取紓壓球1個及摸彩券1張，多重好禮等你來，親子一起來共度幸福歡樂時光。