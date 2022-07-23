國民黨全代會將於8月28日在林口體育館登場，連動年底選戰主軸的全代會標語仍在內部討論中。但國民黨智庫執行長柯志恩與高雄市黨部周三搶先上傳「一起拚好日子」形象圖檔，傳是提前「洩題」。黨務人士證實，「柯志恩的方向對」。

但黨務人士也指出，全代會標語會有一個與「一起拚好日子」類似概念的文字，但不是那6個字，但雷同度會很高，最後版本至今還沒有確定。知情人士表示，原提案確實為「一起拚好日子」，但因黨務高層有不同考量，才繼續修正。

黨務人士表示，今年的全代會主軸就是「拚」與「務實」，要「為台灣打拚、『拼』出一個美麗新台灣」。

國民黨今年全代會在主席朱立倫開幕致詞後，將先進行提名造勢大會，之後才展開正式會議議程，黨務人士說，黨提名的縣市長參選人，包含連江縣擬開放的兩位參選人當天應該都會到，而若有在野合作縣市情形再研究。

因應「拚」的概念，國民黨規劃，今年全代會縣市長提名造勢大會上，會以電腦動畫顯示各縣市地圖剪影與各地「好政」口號文字，介紹候選人登場，最後再一一把各縣市地圖剪影拼起來，諧音訴求「為台灣打拚、拼出一個美麗新台灣」。