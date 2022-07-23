新北市新莊區的民眾黨議員參選人陳世軒今(23)日傳出遭電話恐嚇，警告他若在7月26日到衛福部台北醫院參加活動的話，會派人將他架離，目前陳世軒已前往新莊警分局報警，他也痛批「沒辦法姑息這種惡意」，坦承確實讓團隊受到驚嚇。

據了解，陳世軒在今(23)日下午3時許前往本分局報警，指稱服務處有同仁在今早10時接到一通未顯示來電的電話，對方表示「若其於7月26日至衛生福利部臺北醫院參加50周年活動（預計蘇貞昌將會出席），將派人將其架離」。

新莊警分局表示，偵查隊依規定受理，已著手調閱分析通聯紀錄，積極偵辦中，呼籲民眾應理性表達訴求，若有不法行為，警方必定嚴查究辦。

陳世軒指出，他不知道打這通電話的是行政院長蘇貞昌的維安、衛福部醫院同仁、還是激動的民眾，但民眾照理說不應該知道行政院長的行程。

他說，自己的團隊平均只有20出頭歲，一群年輕人，被這樣打電話蓄意恐嚇，看到同仁害怕的眼神與語氣，真的沒辦法姑息這種惡意。

陳世軒強調，若有心人士明著來他絕對沒在怕，因為自己是為民眾、基層發聲，「但這樣的恐嚇電話，確實讓我們團隊受到驚嚇」。