《國防新聞》（Defense News）21日報導，在俄羅斯全面入侵烏克蘭引發的危機感之下，波蘭準備向韓國採購大量武器系統，包括K2主力戰車、K9 155公厘自走砲、FA-50輕型戰機等；官員透露，合約總金額可能超過145億美元（約新台幣4335億元）。

官員告訴《國防新聞》，1名韓國政府高階官員近期與韓國航太（KAI）、現代樂鐵（Hyundai Rotem）、韓華防衛（Hanwha Defense）等國防企業的管理高層會面，討論向波蘭出口各式武器的數量、價格和時程等。

3間公司預計27日與波蘭國防部簽署瞭解備忘錄，以出口總價值可能超過145億美元的武器裝備，包括韓國航太以26億美元（約新台幣777.4億元）出售48架FA-50戰機、韓華防衛以30至38億美元（約新台幣897至1136.2億元）出售670門K9自走砲，以及現代樂鐵於2024年前先以23億美元（約新台幣687.7億元）提供180輛K2戰車、2030年前可能再額外出售價值61億美元（約新台幣1823.9億元）的400輛K2。

波蘭國防部發言人拒絕透露兩國之間的交易細節，稱相關消息很快就會向大眾公布，並宣稱對韓國的軍購不僅是單純採購軍事裝備，更包含進一步的軍工合作與技術轉移等。

不只是韓國國防企業受益，波蘭國防部長布拉查克（Mariusz Blaszczak）18日還宣布，除了先前已訂購的250輛M1A2 SEPv3主力戰車之外，該國還將向美國採購116輛二手的M1戰車，且2023年便會開始交付，以填補將約240輛T-72戰車贈送給烏克蘭所導致的戰力空缺。