年底九合一大選腳步接近，其中六都市長之戰更是焦點，其中六都之一的新北市，民進黨派出前交通部長林佳龍，挑戰國民黨籍現任市長侯友宜，而最近最新的媒體民調就指出，侯友宜以54.77%支持度領先林佳龍35.33%，兩人相差近20個百分點。對此，前立委沈富雄22日就指出「林佳龍不能選得太難看，因為他將來還志在大位的，所以他很急」，引發討論。

沈富雄在網路節目《少康戰情室》中表示，林佳龍很麻煩的點在於，「他很委屈，新北比較好選的，但不能選得太難看，因為將來還志在大位的」，因此沈富雄認為「所以林佳龍很急」，一但被提名為民進黨新北市長候選人以後，就要趕快「攪麵」出來，大大小小都攪，但是就攪不起來。

因此沈富雄也強調，現在只要「談論新北就中了林佳龍的當」，且新北沒有什麼人看，沈富雄也說「因為大家愛看的是『台北』跟『桃園』而已，看新北要幹嘛？」