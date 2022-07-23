人氣YouTuber滴妹與哥哥阿滴經營語言學習頻道，兩人專業又親切形象深植人心，圈粉無數外，她還趁勢斜槓當老闆，自創手搖飲料品牌「再睡5分鐘」，也獲得好評；滴妹先前認愛同樣是YouTuber的男友「I.C Charlie」查理，6月初特地飛到美國相聚，沒想到待1個月透露自己確診，更分享當地防疫規範「不強制戴口罩」，所以現在才染疫她也很訝異。

滴妹和查理穩定交往一段時間，今年6月飛到美國找查理，暫時結束異地戀，還透過YouTube影片或是IG公開放閃，讓粉絲替她開心外，也敲碗兩人能有情人終成眷屬；不過，滴妹今（23日）在YouTube上傳新影片和IG發文，表示自己確診了，喉嚨痛還咳嗽到想吐，身體相當不適。

滴妹透露在美國待1個月確診了。(圖/ 摘自滴妹YouTube)

影片中滴妹透露自己目前在拉斯維加斯，原本是身邊友人確診買快篩，她就順便檢測身體狀況，未料是陽性，對此還很訝異，因為已經到美國1個月左右，當地幾乎沒有人戴口罩，「現在才確診也是滿驚訝的」；她表示美國現在沒有任何戴口罩的規範，任何地方無論室外和室內，都不強制規範戴口罩。

不過，滴妹其實早就打過3劑疫苗，剛確診時身體沒有發燒或不舒服症狀，直到第三天喉嚨開始疼痛，還咳嗽咳到想吐，當日再快篩仍是陽性；而美國CDC規定確診者必須自主隔離5天，但不需向任何機關回報。